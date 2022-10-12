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Стало известно, где пройдут ЧМ и ЧЕ по фигурному катанию в 2025 и 2026 годах

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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) сообщил, где пройдут чемпионаты мира и Европы в 2025 и 2026 годах по фигурному катанию.
Стало известно, где пройдут ЧМ и ЧЕ по фигурному катанию в 2025 и 2026 годах
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На официальном сайте ISU появилась предварительная информация о местах проведения главных стартов сезонов 2024/25 и 2025/26. 

Первенство Европы 2025 года примет хорватский Загреб с 20 по 26 января. Чемпионат мира 2025 года пройдёт в Бостоне (США) с 24 по 30 марта.

Первенство Европы 2026 года примет британский Шеффилд с 12 по 18 января. Чемпионат мира 2026 года пройдёт в Праге (Чехия) с 23 по 29 марта.

Ранее сообщалось, что российские арбитры не будут работать на ЧМ-2023 по фигурному катанию.

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