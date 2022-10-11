Российские арбитры не будут работать на ЧМ-2023 по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список судей для работы на чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию 2023 года.

Российские арбитры не будут работать на континентальном и мировом первенствах, сообщает пресс-служба ISU.

ЧМ-2023 пройдёт с 20 по 26 марта в Японии. Чемпионат Европы состоится с 23 по 29 января в Финляндии.

ISU отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее глава Союза конькобежцев России заявил об отсутствии подвижек по допуску от ISU.