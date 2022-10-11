Российские арбитры не будут работать на ЧМ-2023 по фигурному катанию
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Российские арбитры не будут работать на континентальном и мировом первенствах, сообщает пресс-служба ISU.
ЧМ-2023 пройдёт с 20 по 26 марта в Японии. Чемпионат Европы состоится с 23 по 29 января в Финляндии.
ISU отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.
Ранее глава Союза конькобежцев России заявил об отсутствии подвижек по допуску от ISU.