Узнать больше

Валиева и Коляда выступят на Гран-при России в Москве

Короткая ссылка
Стал известен список участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию.
Валиева и Коляда выступят на Гран-при России в Москве
  • РИА Новости

Первый этап пройдёт в Москве 22—23 октября.

Полный список участников опубликован в Telegram-канале Первого канала.

Среди девушек выступит чемпионка Европы и России Камила Валиева. Она впервые выйдет на соревновательный лёд после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.

В состав мужчин вошли Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

В парном катании выступят серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Евгении Медведевой и Дани Милохина в новом сезоне «Ледникового периода».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить