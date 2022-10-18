Валиева и Коляда выступят на Гран-при России в Москве

Стал известен список участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Первый этап пройдёт в Москве 22—23 октября.

Полный список участников опубликован в Telegram-канале Первого канала.

Среди девушек выступит чемпионка Европы и России Камила Валиева. Она впервые выйдет на соревновательный лёд после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.

В состав мужчин вошли Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

В парном катании выступят серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Евгении Медведевой и Дани Милохина в новом сезоне «Ледникового периода».