Валиева и Коляда выступят на Гран-при России в Москве
- РИА Новости
Первый этап пройдёт в Москве 22—23 октября.
Полный список участников опубликован в Telegram-канале Первого канала.
Среди девушек выступит чемпионка Европы и России Камила Валиева. Она впервые выйдет на соревновательный лёд после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.
В состав мужчин вошли Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.
В парном катании выступят серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Евгении Медведевой и Дани Милохина в новом сезоне «Ледникового периода».