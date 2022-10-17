Тарасова оценила выступление Медведевой и Милохина в новом сезоне «Ледникового периода»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после просмотра выступления блогера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой.

«Улыбка не сходила с лица? Потому что хорошо! Чудесный танец. Чудесный номер. Когда ты это видишь, то сам делаешься чудесным», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее сообщалось, что Тарасова будет работать на Гран-при в Москве.