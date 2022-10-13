Семененко рассказал, как Чен похвалил его за четверные прыжки

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал об общении с олимпийским чемпионом американцем Нэйтаном Ченом.

«На КЧМ-2021, на тренировке перед показательными, решил собрать все квады. Получились все, всё собрал. Выходил с тренировки, рядом был Нэйтан, и он сказал: «Nice, bro!» — цитирует Семененко Sport24.

Напомним, что Нэйтан Чен выиграл Олимпийские игры в мужском одиночном катании. Семененко завершил выступление на восьмой позиции, став лучшим из россиян.

Ранее Евгений Семененко заявил, что считает себя самым искренним и честным фигуристом.