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Семененко рассказал, как Чен похвалил его за четверные прыжки

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Российский фигурист Евгений Семененко рассказал об общении с олимпийским чемпионом американцем Нэйтаном Ченом.
Семененко рассказал, как Чен похвалил его за четверные прыжки
  • РИА Новости

«На КЧМ-2021, на тренировке перед показательными, решил собрать все квады. Получились все, всё собрал. Выходил с тренировки, рядом был Нэйтан, и он сказал: «Nice, bro!» — цитирует Семененко Sport24.

Напомним, что Нэйтан Чен выиграл Олимпийские игры в мужском одиночном катании. Семененко завершил выступление на восьмой позиции, став лучшим из россиян.

Ранее Евгений Семененко заявил, что считает себя самым искренним и честным фигуристом.

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