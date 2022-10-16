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Российский фигурист Гачинский рассказал о гонорарах за шоу в КНДР

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Российский фигурист Артур Гачинский рассказал о гонорарах за шоу в КНДР.
Российский фигурист Гачинский рассказал о гонорарах за шоу в КНДР
  • Legion-Media

«Можно это описать фразой: «В этом плане они достаточно щедрые». Вообще всё не так страшно, как говорили. От этой поездки остались максимально положительные эмоции. Никакого негатива, только позитив. Если характеризовать КНДР тремя словами, то это неожиданно, удивительно и приятно», — приводит слова Гачинского «Спорт-Экспресс».

По его словам, он познакомился с фигуристами из КНДР.

«Думали, что фигурного катания там как такового нет, а оно, оказывается, хорошо развивается, просто внутри страны. Их фигуристы владели четверными, один прыгал сальто назад. Танцевальные пары хорошие, всё умели», — сказал он.

29-летний фигурист — бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный призёр чемпионата Европы и двукратный серебряный призёр чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Гачинский не считает благом поднятие возрастного ценза в фигурном катании.

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