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Гачинский не считает благом поднятие возрастного ценза в фигурном катании

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Призёр чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.
Гачинский не считает благом поднятие возрастного ценза в фигурном катании
  • AFP
  • © VALERY HACHE

«То, что возрастной ценз подняли, нельзя назвать однозначно благом. Зависит от того, как смотреть на эту медальку. Но точно никто не будет ждать семнадцати, чтобы начать учить четверные», — цитирует Гачинского РИА Новости.

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оставить минимальный возраст для выступлений на внутренних соревнованиях.

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