Гачинский не считает благом поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Призёр чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

«То, что возрастной ценз подняли, нельзя назвать однозначно благом. Зависит от того, как смотреть на эту медальку. Но точно никто не будет ждать семнадцати, чтобы начать учить четверные», — цитирует Гачинского РИА Новости.

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оставить минимальный возраст для выступлений на внутренних соревнованиях.