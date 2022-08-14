Гачинский не считает благом поднятие возрастного ценза в фигурном катании
- AFP
- © VALERY HACHE
«То, что возрастной ценз подняли, нельзя назвать однозначно благом. Зависит от того, как смотреть на эту медальку. Но точно никто не будет ждать семнадцати, чтобы начать учить четверные», — цитирует Гачинского РИА Новости.
На конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.
В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оставить минимальный возраст для выступлений на внутренних соревнованиях.