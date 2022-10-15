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Стал известен состав комиссии по этике ФФККР

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Стал известен состав комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Стал известен состав комиссии по этике ФФККР
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Председателем комиссии стала вице-президент ФФККР Ирина Рабер. В состав вошли Александр Коган, Антон Сихарулидзе, Сергей Кононыхин, Юлия Андреева, Вера Ткалина, Алла Шеховцова, Елена Чайковская и Алексей Тихонов.

Напомним, что ФФККР 4 октября выпустила рекомендации для спортсменов в рамках нового этического кодекса.

ISU отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не участвовала в создании кодекса этики ФФККР.

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