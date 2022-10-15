Медведева рассказала о своём новом телевизионном проекте

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о новом телевизионном проекте, в котором она принимала участие.

«Мы вместе с вами будем смотреть, испытывать эмоции и снова проживать их. Мы месяц были в Карелии вместе с прекрасными ребятами», — цитирует Медведеву Sport24.

Напомним, что фигуристка приняла участие в телепроекте «Вызов» на ТНТ. Ведущим шоу выступил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

6 октября стартовали съёмки нового сезона «Ледникового периода». Медведева вновь встала в пару с блогером Даней Милохиным.

Ранее Милохин рассказал о перспективах прыгнуть тройной аксель.