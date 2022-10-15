Милохин рассказал о перспективах прыгнуть тройной аксель

Российский блогер Даня Милохин, выступающий в паре с Евгенией Медведевой в шоу «Ледниковый период», рассказал о желании прыгнуть тройной аксель.

«Очень страшно, если честно, я боюсь разбиться. Мне не хочется пока ломать себе ни ног, ни рук. Пока хорошо получается винтик», — сказал блогер в эфире Первого канала.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали, что они захотели и в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период» встать в пару.