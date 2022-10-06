Медведева и Милохин: мы просили, чтобы нас снова поставили в пару
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Мы просили, чтобы нас снова в пару поставили. Мне, честно, предлагали несколько партнёров, и нет, всё. Зовите Милохина! И он пришёл», — цитирует Медведеву «Чемпионат».
Милохин рассказал, что между сезонами они переписывались и поддерживали дружеские отношения.
Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.
Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что отказалась от участия в «Ледниковом периоде».