Медведева и Милохин: мы просили, чтобы нас снова поставили в пару

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин рассказали, что они захотели и в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период» встать в пару.

«Мы просили, чтобы нас снова в пару поставили. Мне, честно, предлагали несколько партнёров, и нет, всё. Зовите Милохина! И он пришёл», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

Милохин рассказал, что между сезонами они переписывались и поддерживали дружеские отношения.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что отказалась от участия в «Ледниковом периоде».