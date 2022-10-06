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Медведева и Милохин: мы просили, чтобы нас снова поставили в пару

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Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин рассказали, что они захотели и в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период» встать в пару.
Медведева и Милохин: мы просили, чтобы нас снова поставили в пару
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Мы просили, чтобы нас снова в пару поставили. Мне, честно, предлагали несколько партнёров, и нет, всё. Зовите Милохина! И он пришёл», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

Милохин рассказал, что между сезонами они переписывались и поддерживали дружеские отношения.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что отказалась от участия в «Ледниковом периоде».

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