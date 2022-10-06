Узнать больше

Туктамышева заявила, что отказалась от участия в «Ледниковом периоде»

Короткая ссылка
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, почему приняла решение отказаться от выступления в новом сезоне шоу «Ледниковый период».
Туктамышева заявила, что отказалась от участия в «Ледниковом периоде»
  • РИА Новости

«Илья Авербух предлагал принять участие, но в этом сезоне я ещё готова побороться на соревнованиях. Я ещё успею, нужно пользоваться возможностью оставаться в профессиональном спорте, пока она есть», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Туктамышева завоевала золотые медали чемпионата мира 2015 года в Шанхае (Китай) в одиночном катании и командного ЧМ-2021 в Осаке.

Представление «Ледниковый период» проводится с 2007 года на Первом канале. Продюсером шоу является серебряный призёр Олимпиады 2002 года Илья Авербух. Ведущими в новом сезоне будут олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее Илья Авербух объяснил, почему Туктамышева — его любимая фигуристка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить