Туктамышева заявила, что отказалась от участия в «Ледниковом периоде»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, почему приняла решение отказаться от выступления в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

«Илья Авербух предлагал принять участие, но в этом сезоне я ещё готова побороться на соревнованиях. Я ещё успею, нужно пользоваться возможностью оставаться в профессиональном спорте, пока она есть», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Туктамышева завоевала золотые медали чемпионата мира 2015 года в Шанхае (Китай) в одиночном катании и командного ЧМ-2021 в Осаке.

Представление «Ледниковый период» проводится с 2007 года на Первом канале. Продюсером шоу является серебряный призёр Олимпиады 2002 года Илья Авербух. Ведущими в новом сезоне будут олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее Илья Авербух объяснил, почему Туктамышева — его любимая фигуристка.