Губерниев назвал странным решение РУСАДА не озвучивать детали по делу Валиевой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не озвучивать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«С одной стороны, могу понять логику этого решения, но с другой — это кажется странным. Сейчас у нас всё стало слишком секретным. Думаю, что этот прецедент может добавить секретности в остальных сферах», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он добавил, что если нечего скрывать, то говорить правду легче и приятнее.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что WADA просит раскрыть детали по делу Валиевой.