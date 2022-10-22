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Губерниев назвал странным решение РУСАДА не озвучивать детали по делу Валиевой

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не озвучивать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Губерниев назвал странным решение РУСАДА не озвучивать детали по делу Валиевой
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«С одной стороны, могу понять логику этого решения, но с другой — это кажется странным. Сейчас у нас всё стало слишком секретным. Думаю, что этот прецедент может добавить секретности в остальных сферах», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он добавил, что если нечего скрывать, то говорить правду легче и приятнее.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что WADA просит раскрыть детали по делу Валиевой.

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