Губерниев назвал странным решение РУСАДА не озвучивать детали по делу Валиевой
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«С одной стороны, могу понять логику этого решения, но с другой — это кажется странным. Сейчас у нас всё стало слишком секретным. Думаю, что этот прецедент может добавить секретности в остальных сферах», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Он добавил, что если нечего скрывать, то говорить правду легче и приятнее.
21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее сообщалось, что WADA просит раскрыть детали по делу Валиевой.