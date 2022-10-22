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WADA просит раскрыть детали по делу Валиевой

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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) призовут РУСАДА раскрыть детали дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Так как это дело уже стало публичным, WADA призовёт РУСАДА сделать уместное обнародование с учётом обстоятельств этого дела», — цитирует представителя WADA РИА Новости.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Татьяна Навка заявила, что считает правильным решение РУСАДА не разглашать детали дела Валиевой.

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