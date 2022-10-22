WADA просит раскрыть детали по делу Валиевой

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) призовут РУСАДА раскрыть детали дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Так как это дело уже стало публичным, WADA призовёт РУСАДА сделать уместное обнародование с учётом обстоятельств этого дела», — цитирует представителя WADA РИА Новости.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Татьяна Навка заявила, что считает правильным решение РУСАДА не разглашать детали дела Валиевой.