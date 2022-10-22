Экс-фигурист Дмитриев: в следующем сезоне внутренний регламент соревнований может быть скорректирован

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказался о формате соревнований в фигурном катании.

«В прежние времена существовала практика, когда спортсмены могли выступать в трёх этапах кубка России, но в зачёт шли лишь два выступления, которые фигурист и его тренер определяли заранее. Сейчас количество этапов строго регламентировано, их у каждого участника всего два. Думаю, это объясняется тем, что федерация фигурного катания делала регламент российского Гран-при в точном соответствии с тем, как это делается в международной серии, воссоздавала точный аналог. Допускаю, что в следующем сезоне наш внутренний регламент может быть скорректирован.

Другой вопрос, что выступать на всех этапах подряд просто не имеет смысла, тем более что между некоторыми этапами не проходит и недели. На тренировках, понятное дело, все регулярно делают прокаты, но соревнования — это всё-таки иное. К ним нужно подводиться, сбрасывать нагрузку. Иначе спортсмены просто начнут разваливаться: выдержать серию из нескольких стартов, которые следуют один за другим, психологически непросто. Это уже пробовали много раз», — рассказал Дмитриев RT.

Ранее заслуженный деятель искусств России Елена Чайковская высказалась о больших тренерских коллективах по фигурному катанию.