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Экс-фигурист Дмитриев: в следующем сезоне внутренний регламент соревнований может быть скорректирован

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Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказался о формате соревнований в фигурном катании.
Экс-фигурист Дмитриев: в следующем сезоне внутренний регламент соревнований может быть скорректирован
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Marengo

«В прежние времена существовала практика, когда спортсмены могли выступать в трёх этапах кубка России, но в зачёт шли лишь два выступления, которые фигурист и его тренер определяли заранее. Сейчас количество этапов строго регламентировано, их у каждого участника всего два. Думаю, это объясняется тем, что федерация фигурного катания делала регламент российского Гран-при в точном соответствии с тем, как это делается в международной серии, воссоздавала точный аналог. Допускаю, что в следующем сезоне наш внутренний регламент может быть скорректирован.

Другой вопрос, что выступать на всех этапах подряд просто не имеет смысла, тем более что между некоторыми этапами не проходит и недели. На тренировках, понятное дело, все регулярно делают прокаты, но соревнования — это всё-таки иное. К ним нужно подводиться, сбрасывать нагрузку. Иначе спортсмены просто начнут разваливаться: выдержать серию из нескольких стартов, которые следуют один за другим, психологически непросто. Это уже пробовали много раз», — рассказал Дмитриев RT.

Ранее заслуженный деятель искусств России Елена Чайковская высказалась о больших тренерских коллективах по фигурному катанию.

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