«Поставила их вместе почти интуитивно»: Крылова о дебюте Кагановской и Ангелопола, музыке Вангелиса и проблемах со льдом

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол на первом этапе Гран‑при России в Москве отработали более чётко, чем на открытых прокатах, заявила в интервью RT наставник танцевальной пары Анжелика Крылова. По её словам, фигуристы в последнее время добились серьёзного прогресса, но способны прибавить ещё, если будут больше тренироваться. Специалист также отметила, что её подопечные до сих пор не всегда понимают друг друга, объяснила, почему сложно было поставить им произвольный танец под музыку Вангелиса, и пожаловалась на проблемы с количеством времени, которое пара получает для работы на льду.

— Кто автор столь оригинальных и сложных поддержек вашей пары?

— Мы сами справились, совместными усилиями. Никаких дополнительных тренеров для этого не приглашали. В принципе специалист по поддержкам у нас есть, но изначально все идеи были нашими. Не говоря уже о том, что в изначальном варианте произвольного танца они у ребят были вообще другими. Мы два месяца их тренировали, но получалось не так, как хотелось. Поэтому всё пришлось переделывать. И до сих пор работа продолжается.

— Если сравнить нынешнее выступление Кагановской и Ангелопола с тем, как они выглядели на открытых прокатах, что больше всего порадовало?

— Считаю, ребята и откатались более чётко и широко и образа больше дали. Всё это добавило уверенности, хотя косяки тоже присутствовали.

— Елена Анатольевна Чайковская сильно хвалила ваших подопечных уже после ритм-танца, но отмечала, что в их катании пока ещё присутствует налёт юниорства.

— Это естественно. Я постоянно подгоняю Василису и Валерия, тороплю их, но при этом понимаю, что ждать от ребят какого-то мастерского выступления просто не пришло время. Они катаются вместе всего три года. Василиса приехала из Санкт-Петербурга, Валерий — московский мальчик. Я поставила их в пару почти интуитивно: почувствовала, что они подойдут друг другу.

В прошлом сезоне ребята выступили на юниорском Гран-при. И то, что сумели сделать, уже очень немало. Тем более по технике они сильно различались, когда встали в пару, — с детства были по-разному обучены. До сих пор иногда заметно, что они не слишком совпадают друг с другом в каких-то вещах, хотя мы очень много над этим работаем. Когда люди катаются одинаково, это даёт и скорость, и широту, и ощущение партнёрства.

— Нарабатывание данных качеств — прежде всего количество часов?

— Да. Набор часов, которых у меня нет. Наверное, нет смысла уже об этом говорить, поскольку все устали от меня это слышать, но льда у нас реально мало. В идеале мне нужен час, чтобы Василиса и Валерий могли просто кататься, отрабатывать скольжение. Плюс три часа на работу над программами. Плюс два — в зале. Тогда получился бы идеально выстроенный тренировочный процесс, и прогресс был бы совершенно иным. Сейчас он тоже велик, но мне кажется, если пару считают талантливой, перспективной, и чего-то от неё хотят в плане результата, надо как минимум постараться создать условия. Мы же пока довольствуемся тем, что есть.

— Сейчас у тренеров принято объединяться в достаточно мощные коллективы, хотя та же Чайковская сказала, что не слишком понимает такой формат. С кем работаете вы?

— С Григорием Смирновым. До этого сотрудничала с Олегом Овсянниковым, по ряду обстоятельств совместная работа у нас не сложилась, хотя мы остались большими друзьями. Вообще я привыкла брать всё на себя. Тем более, Кагановскую и Ангелопола я неплохо чувствую, они следуют за мной, доверяют. Если возникает необходимость дополнительно пригласить для занятий акробата, специалиста по бальным танцам или музыке, мы это делаем. В этом плане я очень люблю работать с мастерами своего дела.

— Вангелис, под музыку которого у Кагановской и Ангелопола поставлен произвольный танец, — довольно взрослая история. Не боялись, что спортсмены могут не справиться с ней?

— Ну, раз уж мы решили выступать в текущем сезоне по взрослым, нужно соответствовать. Мне очень хотелось поменять стиль дуэта, уйти от нежной романтики в сторону чего-то более ритмичного. Конкретно эта музыка лежала у меня лет десять и ждала своего исполнителя. И в какой-то момент вдруг осенило: а образы-то подходят!

Плюс программы ещё и в том, что под восточную музыку можно придумать очень много креативных элементов. Классика всё-таки в большей степени располагает к чистоте линий и, соответственно, очень обязывает.

— Вам, как тренеру, не страшно смотреть на учеников, когда они исполняют поддержку во вращении с партнёршей головой вниз?

— Тревожно. Там ведь дело не только в том, что головой вниз. По правилам должен быть ещё тяжёлый выход из вращения, чтобы получить четвёртый уровень сложности. Поэтому Валерий встаёт в кораблик, делает сложный поворот. Кроме того, нужно уложиться в заданное время, то есть в определённый момент, не раньше и не позже, оторвать ногу ото льда — очень много всего, что приходится контролировать. Поэтому на тренировках, когда ребята отрабатывали эту поддержку, мы с Григорием отслеживали всё с двумя секундомерами в руках.

— Вам хотелось бы иметь возможность выступать не на двух этапах Гран-при, как это сейчас предписывает регламент, а чаще?

— Конечно. Соревнований до чемпионата России у нас очень мало. Поэтому ищем любую возможность стартовать. Пусть это будут какие-то региональные старты, но они должны быть. Надо накатывать программу, а накатывается она только на турнирах. На тренировках такого эффекта не достичь, как бы усердно ты ни работал.