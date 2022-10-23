«Поставила их вместе почти интуитивно»: Крылова о дебюте Кагановской и Ангелопола, музыке Вангелиса и проблемах со льдом
- Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
- РИА Новости
- © Александр Вильф
— Кто автор столь оригинальных и сложных поддержек вашей пары?
— Мы сами справились, совместными усилиями. Никаких дополнительных тренеров для этого не приглашали. В принципе специалист по поддержкам у нас есть, но изначально все идеи были нашими. Не говоря уже о том, что в изначальном варианте произвольного танца они у ребят были вообще другими. Мы два месяца их тренировали, но получалось не так, как хотелось. Поэтому всё пришлось переделывать. И до сих пор работа продолжается.
— Если сравнить нынешнее выступление Кагановской и Ангелопола с тем, как они выглядели на открытых прокатах, что больше всего порадовало?
— Считаю, ребята и откатались более чётко и широко и образа больше дали. Всё это добавило уверенности, хотя косяки тоже присутствовали.
— Елена Анатольевна Чайковская сильно хвалила ваших подопечных уже после ритм-танца, но отмечала, что в их катании пока ещё присутствует налёт юниорства.
— Это естественно. Я постоянно подгоняю Василису и Валерия, тороплю их, но при этом понимаю, что ждать от ребят какого-то мастерского выступления просто не пришло время. Они катаются вместе всего три года. Василиса приехала из Санкт-Петербурга, Валерий — московский мальчик. Я поставила их в пару почти интуитивно: почувствовала, что они подойдут друг другу.
В прошлом сезоне ребята выступили на юниорском Гран-при. И то, что сумели сделать, уже очень немало. Тем более по технике они сильно различались, когда встали в пару, — с детства были по-разному обучены. До сих пор иногда заметно, что они не слишком совпадают друг с другом в каких-то вещах, хотя мы очень много над этим работаем. Когда люди катаются одинаково, это даёт и скорость, и широту, и ощущение партнёрства.
— Нарабатывание данных качеств — прежде всего количество часов?
— Да. Набор часов, которых у меня нет. Наверное, нет смысла уже об этом говорить, поскольку все устали от меня это слышать, но льда у нас реально мало. В идеале мне нужен час, чтобы Василиса и Валерий могли просто кататься, отрабатывать скольжение. Плюс три часа на работу над программами. Плюс два — в зале. Тогда получился бы идеально выстроенный тренировочный процесс, и прогресс был бы совершенно иным. Сейчас он тоже велик, но мне кажется, если пару считают талантливой, перспективной, и чего-то от неё хотят в плане результата, надо как минимум постараться создать условия. Мы же пока довольствуемся тем, что есть.
— Сейчас у тренеров принято объединяться в достаточно мощные коллективы, хотя та же Чайковская сказала, что не слишком понимает такой формат. С кем работаете вы?
— С Григорием Смирновым. До этого сотрудничала с Олегом Овсянниковым, по ряду обстоятельств совместная работа у нас не сложилась, хотя мы остались большими друзьями. Вообще я привыкла брать всё на себя. Тем более, Кагановскую и Ангелопола я неплохо чувствую, они следуют за мной, доверяют. Если возникает необходимость дополнительно пригласить для занятий акробата, специалиста по бальным танцам или музыке, мы это делаем. В этом плане я очень люблю работать с мастерами своего дела.
— Вангелис, под музыку которого у Кагановской и Ангелопола поставлен произвольный танец, — довольно взрослая история. Не боялись, что спортсмены могут не справиться с ней?
— Ну, раз уж мы решили выступать в текущем сезоне по взрослым, нужно соответствовать. Мне очень хотелось поменять стиль дуэта, уйти от нежной романтики в сторону чего-то более ритмичного. Конкретно эта музыка лежала у меня лет десять и ждала своего исполнителя. И в какой-то момент вдруг осенило: а образы-то подходят!
Плюс программы ещё и в том, что под восточную музыку можно придумать очень много креативных элементов. Классика всё-таки в большей степени располагает к чистоте линий и, соответственно, очень обязывает.
— Вам, как тренеру, не страшно смотреть на учеников, когда они исполняют поддержку во вращении с партнёршей головой вниз?
— Тревожно. Там ведь дело не только в том, что головой вниз. По правилам должен быть ещё тяжёлый выход из вращения, чтобы получить четвёртый уровень сложности. Поэтому Валерий встаёт в кораблик, делает сложный поворот. Кроме того, нужно уложиться в заданное время, то есть в определённый момент, не раньше и не позже, оторвать ногу ото льда — очень много всего, что приходится контролировать. Поэтому на тренировках, когда ребята отрабатывали эту поддержку, мы с Григорием отслеживали всё с двумя секундомерами в руках.
— Вам хотелось бы иметь возможность выступать не на двух этапах Гран-при, как это сейчас предписывает регламент, а чаще?
— Конечно. Соревнований до чемпионата России у нас очень мало. Поэтому ищем любую возможность стартовать. Пусть это будут какие-то региональные старты, но они должны быть. Надо накатывать программу, а накатывается она только на турнирах. На тренировках такого эффекта не достичь, как бы усердно ты ни работал.
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