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Рудковская: Валиева выиграет Гран-при даже без четверных

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Продюсер, совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при в России по фигурному катанию.

«Мне очень понравилось выступление Камилы, было очень чувственное, но без тройного акселя поставили очень щедрые баллы. Я думаю, Валиева выиграет Гран-при даже без четверных. По катанию на данный момент ей нет равных в мире», — цитирует Рудковскую Metaratings.

16-летняя фигуристка выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России. Валиева получила от судей 83,92 балла. Второе место заняла Софья Акатьева с показателем 72,70. Третье — Анастасия Зинина (70,19).

Произвольные программы женщины представят 23 октября.

Ранее Валиева сообщила, что предпочитает восстанавливать прыжки постепенно.

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