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Фигурист Алиев заявил, что расстроен короткой программой на этапе Гран-при России

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Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев доволен, что ошибка в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве не выбила его из колеи.
Фигурист Алиев заявил, что расстроен короткой программой на этапе Гран-при России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Скажу, что расстроен, но не придаю этому значения. Всё равно после проката внутри остались позитивные эмоции. Рад, что «бабочка» на тулупе не выбила меня из колеи», — приводит слова Алиева ТАСС.

Он также подчеркнул, что в психологическом плане у него всё хорошо.

Дмитрий Алиев занял второе место с показателем 90,83 балла. Первый — Михаил Коляда (95,27), третье место у Александра Самарина (90,45).

Ранее Алиев рассказал, что вопросы относительно его повестки в военкомат были решены в рамках закона.

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