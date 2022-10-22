Фигурист Алиев заявил, что расстроен короткой программой на этапе Гран-при России
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«Скажу, что расстроен, но не придаю этому значения. Всё равно после проката внутри остались позитивные эмоции. Рад, что «бабочка» на тулупе не выбила меня из колеи», — приводит слова Алиева ТАСС.
Он также подчеркнул, что в психологическом плане у него всё хорошо.
Дмитрий Алиев занял второе место с показателем 90,83 балла. Первый — Михаил Коляда (95,27), третье место у Александра Самарина (90,45).
Ранее Алиев рассказал, что вопросы относительно его повестки в военкомат были решены в рамках закона.