Фигурист Алиев заявил, что расстроен короткой программой на этапе Гран-при России

Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев доволен, что ошибка в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве не выбила его из колеи.

«Скажу, что расстроен, но не придаю этому значения. Всё равно после проката внутри остались позитивные эмоции. Рад, что «бабочка» на тулупе не выбила меня из колеи», — приводит слова Алиева ТАСС.

Он также подчеркнул, что в психологическом плане у него всё хорошо.

Дмитрий Алиев занял второе место с показателем 90,83 балла. Первый — Михаил Коляда (95,27), третье место у Александра Самарина (90,45).

Ранее Алиев рассказал, что вопросы относительно его повестки в военкомат были решены в рамках закона.