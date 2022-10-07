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Фигурист Алиев — о повестке из военкомата: узнал это от СМИ

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Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев рассказал, что вопросы относительно его повестки в военкомат были решены в рамках закона.
Фигурист Алиев — о повестке из военкомата: узнал это от СМИ
  • РИА Новости

«Изначально был шок, мы узнали это от СМИ. Я, конечно, испугался. Все документы подготовил, мы приехали в военкомат. Надо было явиться и встать на учёт, потому что у меня поменялось место регистрации. Всё решили в рамках закона РФ», — цитирует Алиева РИА Новости.

28 сентября сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.

22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).

23-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призёр европейского первенства 2018 года.

Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова предложила дать отсрочку фигуристам Алиеву и Игнатову до чемпионата мира.

 

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