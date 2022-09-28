военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тарасова предложила дать отсрочку фигуристам Алиеву и Игнатову до чемпионата мира

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова предложила дать временную отсрочку фигуристам сборной России Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову, чтобы до окончания чемпионата мира их не вызывали на службу.
Тарасова предложила дать отсрочку фигуристам Алиеву и Игнатову до чемпионата мира
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«А что, фигуристы — не русские люди? Но это, конечно, совсем уже ни к чему. Основной состав сборной очень маленький, а эти два спортсмена входят как раз в основной состав. На страну‑то их четыре-пять человек. Поэтому выступать будет некому на чемпионате Европы и мира. Можно дать отсрочку до конца сезона, до чемпионата мира», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

28 сентября сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.

22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).

23-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призёр европейского первенства 2018 года.

Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что ФФККР запросила отсрочку для фигуристов Алиева и Игнатова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить