Тарасова предложила дать отсрочку фигуристам Алиеву и Игнатову до чемпионата мира
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«А что, фигуристы — не русские люди? Но это, конечно, совсем уже ни к чему. Основной состав сборной очень маленький, а эти два спортсмена входят как раз в основной состав. На страну‑то их четыре-пять человек. Поэтому выступать будет некому на чемпионате Европы и мира. Можно дать отсрочку до конца сезона, до чемпионата мира», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
28 сентября сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.
22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).
23-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призёр европейского первенства 2018 года.
Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.
21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что ФФККР запросила отсрочку для фигуристов Алиева и Игнатова.