Тарасова предложила дать отсрочку фигуристам Алиеву и Игнатову до чемпионата мира

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова предложила дать временную отсрочку фигуристам сборной России Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову, чтобы до окончания чемпионата мира их не вызывали на службу.

«А что, фигуристы — не русские люди? Но это, конечно, совсем уже ни к чему. Основной состав сборной очень маленький, а эти два спортсмена входят как раз в основной состав. На страну‑то их четыре-пять человек. Поэтому выступать будет некому на чемпионате Европы и мира. Можно дать отсрочку до конца сезона, до чемпионата мира», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

28 сентября сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.

22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).

23-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призёр европейского первенства 2018 года.

Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что ФФККР запросила отсрочку для фигуристов Алиева и Игнатова.