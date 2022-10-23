Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при России
- Legion-Media
16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Серебряную медаль выиграла Софья Акатьева (236,68), бронза досталась Анастасии Зининой (200,43).
Валиева является олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях.
Серия Гран-при включает шесть стартов, которые примут Москва, Сочи, Казань, Самара и Пермь.
Ранее сообщалось, что Валиева заявила четверной тулуп в произвольную программу Гран-при России в Москве.