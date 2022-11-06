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Пасечник и Некрасов объяснили падение на Гран-при России технической ошибкой

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Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник и Максим Некрасов оценили своё выступление на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Пасечник и Некрасов объяснили падение на Гран-при России технической ошибкой
  • РИА Новости

«Это технический момент, легко исправимая ситуация. По сравнению с предыдущим выступлением в Санкт-Петербурге это хороший прокат», — цитирует Некрасова ТАСС.

Пасечник и Некрасов завоевали бронзовые медали в танцах на льду на этапе Гран-при России в Казани с результатом 182,30 балла. Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный (202,57) выиграли золото, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (198,45) — серебро.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева исполнит один элемент ультра-си в произвольной программе на третьем этапе Гран-при России в Казани.

 

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