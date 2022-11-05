Безупречная Валиева, яркая Яметова и уверенный Мозалёв: как завершились короткие программы на этапе Гран-при в Казани

Камила Валиева уверенно выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. На второй строчке расположилась Вероника Яметова, вновь покорившая зрителей своей эмоциональной композицией. Тройку лучших замкнула Ксения Синицына, чисто исполнившая все элементы. У мужчин победил Андрей Мозалёв, который, в отличие от Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна, исполнил прыжки без серьёзных ошибок. В танцах на льду лидерство захватили Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, а в соревнованиях спортивных пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Уверенное выступление Валиевой

В отличие от этапа Кубка России в Сочи, который не смог собрать полные трибуны зрителей, Казань порадовала фигуристов аншлагом. Хотя, конечно, нужно учитывать тот факт, что арена в столице Татарстана вмещает всего чуть более трёх тысяч человек, а стадион «Айсберг» — 12 тыс.

Болельщики собрались в субботу в первую очередь посмотреть вживую на Камилу Валиеву. Спортсменка выступала у себя дома и смогла порадовать собравшихся чистым прокатом. В этот раз она исполняла элементы с большей лёгкостью, чем в Москве, но всё с той же невероятной энергетикой.

«Сегодня я просто была в программе. Мне понравилось, что я наконец получаю удовольствие. Я попыталась катать для зрителей и за элементами следить. Лутц — тулуп был, конечно, интересный. Тренеры мне сказали, что немножко понервничали. Но я его спасла и, безусловно, рада собой. Корпус немного перекинула на лутце. Если бы это был простой сезон, я бы просто спасла перетяжкой хорошей. Но сейчас не делать нельзя, и я стараюсь её исключить», — рассказала фигуристка.

Оценки за прокат Камилы оказались на несколько сотых ниже, чем в первый раз. Тем не менее, достаточно высокие для программы без тройного акселя. Впрочем, в Казани и без него олимпийская чемпионка в командных соревнованиях уверенно захватила лидерство, поскольку остальные спортсменки также не рискнули заявить данный элемент.

Главной соперницей Валиевой в этот раз должна была стать Ксения Синицына. У неё последний сезон сложился непросто, и фигуристка даже пробовала себя в парном катании, но в итоге вернулась. Девушка продемонстрировала очень лиричную композицию под музыку Чайковского, и благодаря чистому выступлению заработала 70,54 балла.

«Есть над чем работать — над быстротой вращений, чтобы было больше сложных выездов и прыжки усложнять. Тренеры сказали — молодец. Боролась до конца. Четверного прыжка завтра не будет. Есть задача выполнить программу чисто. Сначала она, а потом усложнение. Я тренирую четверной, но не показываю пока в программах. Было много раздумий, продолжать или нет, в межсезонье, но поддержка болельщиков помогла. Появилось желание радовать их», — призналась Синицына.

Однако удержать второе место Ксении не дала Вероника Яметова. Представительница Свердловской области покорила всех своей короткой программой в Сочи. Столь же неудержима она оказалась и в этот раз, восхитив зрителей своим эффектным шпагатом и исполнив каскад, который у неё не получился в прошлый раз. Спортсменка завершала прокат под бурные аплодисменты болельщиков. Впечатлила фигуристка и судей, они поставили ей 75 баллов. При этом, выступать в Казани девушка изначально не планировала.

«Как оказалась на этом этапе? Совсем случайно. Так как с него некоторые девочки снялись из-за травм, нам позвонили и попросили приехать. Мы согласились, и я здесь. Сложно ли кататься на двух этапах подряд? Для меня нет, втягиваюсь. Это даже легко», — объяснила Вероника.

Увы, ни у Синицыной, ни у Яметовой в арсенале пока нет элементов ультра-си. Поэтому должно произойти чудо, чтобы они обошли Валиеву. Тем интереснее посмотреть, будет ли Камила в воскресенье рисковать и добавлять в произвольную программу четверной тулуп, который у неё не получился в Москве.

Удачный прокат Мозалёва

Самая упорная и непредсказуемая борьба уже традиционно развернулась в мужском одиночном катании, где сразу несколько спортсменов претендуют на победу в этапе. Конечно же, было интересно посмотреть, успел ли уже набрать форму Артур Даниелян, совсем недавно переехавший в Санкт-Петербург к Евгению Рукавицыну.

К сожалению, пока россиянин только ищет себя. Он допустил помарки практически во всех прыжках: сделал степ-аут на четверном сальхове, совершил помарку на тройном акселе. Невообразимая ошибка случилась на каскаде: фигурист почти устоял на втором элементе, но в самом конце всё-таки завалился на лёд. В итоге он оказался лишь на пятом месте с большим отставанием от лидеров. При этом Артур уверен, что ошибки вызваны вовсе не его физическим состоянием, а психологией.

«Голова подвела. Зато непрыжковые элементы со стороны получились нормально, будем смотреть распечатки. В предыдущие разы непрыжковых не было толком (смеётся). Давно ли делаю четверной на тренировках? Хорошо — последнюю неделю. И то один раз за неделю я его где-то упущу. Именно хорошо — в эту неделю и в конец прошлой», — объяснил Даниелян.

Вновь не смог исполнить все элементы ультра-си Дмитрий Алиев. Если в Москве фигурист сорвал только один, то в этот раз проблем возникло значительно больше: сначала он едва не лишился каскада из четверного и тройного тулупов, а затем упал на тройном акселе. Ученик Рукавицына за выступление заработал на пять баллов меньше, чем две недели назад. Однако этого оказалось достаточно для второго места. Свои ошибки в прокате Алиев объяснил плохим самочувствием.

«Было тяжело ещё утром. Предболезненное состояние. Похоже на это, хотя не могу сказать, что болею. В целом расстроен. Не перегорел. Ещё с перелета такое состояние. В четыре утра уснул, режим немного сбился. Это отразилось на состоянии, и оно, возможно, повлияло на прокат. Буду терпеть», — пообещал спортсмен.

Зато Андрей Мозалёв в этот вечер оказался практически безупречен. Он выступал в этом сезоне впервые и продемонстрировал композицию под песню Led Zeppelin. Пока по энергетике всё выглядит не так завораживающе, как у Камилы Валиевой или Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым, но чистое исполнение прыжков, безусловно, порадовало. Фигурист сделал каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также отдельно с небольшим степ-аутом прыгнул четверной тулуп. Судьи оказались щедры на оценки, спортсмен набрал 98,21 балла и с большим преимуществом выиграл короткую программу.

Противостояние бывших партнёров

В ритм-танце победили Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный. В отличие от первого этапа в Москве они за своё выступление заработали чуть меньше — 81,50 балла. Тем не менее самим спортсменам второй прокат понравился больше.

«Сейчас было получше. Больше успели поработать, исправить какие-то ошибки. Как всегда говорил, надо сначала всё вместе посмотреть, обсудить, и потом уже будет понятно. Потихоньку вкатываемся в программу, в сезон. Как со взаимопониманием? Всё отлично», — рассказал Нарижный.

Главными конкурентами дуэта в Казани стали Павел Дрозд и Елизавета Шанаева, которая ещё в прошлом сезоне выступала с Дэвидом, но пара распалась. Подопечные Александра Жулина показали очень динамичный танец и уступили соперникам чуть больше двух баллов.

«Чувствуется, что публике понравилось. Очень приятно, что трибуны практически заполнены. И когда зрители на последней части начали аплодировать в такт — это зарядило ещё большей энергией. Хочется больше отдавать себя», — объяснил Дрозд.

При этом Шанаева призналась, что для неё соперничество с Нарижным теперь является принципиальным.

«Личные счёты? Конечно, они есть. Завтра мы постараемся отыграться. Всё будет известно завтра, поживём — увидим», — заявила спортсменка.

Отношения у ребят, похоже, после расставания, и правда, непростые. По словам Нарижного, они с Елизаветой ещё ни разу даже не переглянулись после распада дуэта.

Не всё так просто и у Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым в соревнованиях спортивных пар. Серебряные призёры Олимпиады в Пекине выиграли короткую программу, вновь вызвав невероятные эмоции своей Ave Maria. Однако партнёрша допустила ошибку на тройном тулупе, что не осталось незамеченным судьями.

«Прокат получился не самый лучший. На прыжке была грубая ошибка, по технической части надо будет смотреть. Оценки? Неважно, дело в прокате», — призналась Тарасова.

В итоге пара меньше балла выиграла у Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова. Юные спортсмены из Санкт-Петербурга допустили помарки при параллельных вращениях, но во всех остальных элементах выглядели очень убедительно. Поэтому ошибаться в произвольной программе Тарасовой и Морозову в этот раз ни в коем случае нельзя.