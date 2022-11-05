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Плющенко рассказал, что бился с Урмановым, Ягудиным и другими за внимание Мишина

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об отношениях с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Алексеем Мишиным.

«Я придерживаюсь методики Мишина. «Ты должен доказать!» — и я ему доказывал. Когда он меня взял, у него были Урманов, Ягудин, Татауров, Новосельцев... А потом, понятно дело, все были забыты, потому что я заслужил внимание тренера», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».

Напомним, что Плющенко тренирует фигуристов в своей академии. Он построил большой загородный комплекс, где живут и тренируются его подопечные.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира, а также семикратным победителем первенства Европы.

Ранее Плющенко рассказал об общении с фигуристами своей академии.

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