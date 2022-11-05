Плющенко: всех своих спортсменов ругаю, но никого не бью и не оскорбляю

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал об общении с фигуристами своей академии.

«Я всех своих спортсменов ругаю. Приходится где‑то толкнуть, где‑то прикрикнуть. Но я никого не бью и не оскорбляю», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристка Софья Титова, которая тренируется под руководством Плющенко, одержала победу в третьем этапе Гран-при России среди юниоров.

Результат спортсменки — 207,17 балла. Второе место заняла Елизавета Куликова с показателем 198,64. Третье — Дарья Садкова (194,57).

Ранее Плющенко рассказал, что может бесплатно выступить в ДНР и ЛНР.