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Плющенко: всех своих спортсменов ругаю, но никого не бью и не оскорбляю

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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал об общении с фигуристами своей академии.

«Я всех своих спортсменов ругаю. Приходится где‑то толкнуть, где‑то прикрикнуть. Но я никого не бью и не оскорбляю», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристка Софья Титова, которая тренируется под руководством Плющенко, одержала победу в третьем этапе Гран-при России среди юниоров.

Результат спортсменки — 207,17 балла. Второе место заняла Елизавета Куликова с показателем 198,64. Третье — Дарья Садкова (194,57).

Ранее Плющенко рассказал, что может бесплатно выступить в ДНР и ЛНР.

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