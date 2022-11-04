Плющенко заявил, что готов бесплатно провести ледовое шоу в ДНР и ЛНР

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что может бесплатно выступить в ДНР и ЛНР.

«Я не собирался получать никаких грантов. Я и весь мой коллектив собирались кататься бесплатно. В случае поддержки Министерства спорта России, Госдумы, службы безопасности, чтобы это всё было сделано грамотно», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на данный момент никаких предложений о выступлении не получал. По его словам, он готов лично откатать бесплатно.

Напомним, что хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков провёл в мае благотворительные мастер-классы по фигурному катанию в Донецке и Луганске.

Ранее Плющенко назвал имена фигуристов, которые выступят за его команду на чемпионате России по прыжкам.