Узнать больше

Плющенко заявил, что готов бесплатно провести ледовое шоу в ДНР и ЛНР

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что может бесплатно выступить в ДНР и ЛНР.
Плющенко заявил, что готов бесплатно провести ледовое шоу в ДНР и ЛНР
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Я не собирался получать никаких грантов. Я и весь мой коллектив собирались кататься бесплатно. В случае поддержки Министерства спорта России, Госдумы, службы безопасности, чтобы это всё было сделано грамотно», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на данный момент никаких предложений о выступлении не получал. По его словам, он готов лично откатать бесплатно.

Напомним, что хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков провёл в мае благотворительные мастер-классы по фигурному катанию в Донецке и Луганске.

Ранее Плющенко назвал имена фигуристов, которые выступят за его команду на чемпионате России по прыжкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить