Плющенко назвал имена фигуристов, которые выступят за его команду на чемпионате России по прыжкам

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что фигуристки Вероника Жилина и Софья Титова выступят на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге.

«Выступят Титова и Жилина. Также, возможно, выставим на турнир Софью Муравьёву и Никиту Сарновского», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Турнир пройдёт 3—4 декабря в Санкт‑Петербурге. В рамках чемпионата состоятся как личные соревнования, так и командные, где будут соперничать фигуристы под руководством Плющенко, Алексея Мишина и Этери Тутберидзе.

Ранее Титова стала победительницей третьего этапа Гран-при России среди юниоров.