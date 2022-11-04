Плющенко назвал имена фигуристов, которые выступят за его команду на чемпионате России по прыжкам
- РИА Новости
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«Выступят Титова и Жилина. Также, возможно, выставим на турнир Софью Муравьёву и Никиту Сарновского», — приводит слова Плющенко РИА Новости.
Турнир пройдёт 3—4 декабря в Санкт‑Петербурге. В рамках чемпионата состоятся как личные соревнования, так и командные, где будут соперничать фигуристы под руководством Плющенко, Алексея Мишина и Этери Тутберидзе.
Ранее Титова стала победительницей третьего этапа Гран-при России среди юниоров.