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Плющенко назвал имена фигуристов, которые выступят за его команду на чемпионате России по прыжкам

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что фигуристки Вероника Жилина и Софья Титова выступят на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге.
Плющенко назвал имена фигуристов, которые выступят за его команду на чемпионате России по прыжкам
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Выступят Титова и Жилина. Также, возможно, выставим на турнир Софью Муравьёву и Никиту Сарновского», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Турнир пройдёт 3—4 декабря в Санкт‑Петербурге. В рамках чемпионата состоятся как личные соревнования, так и командные, где будут соперничать фигуристы под руководством Плющенко, Алексея Мишина и Этери Тутберидзе.

Ранее Титова стала победительницей третьего этапа Гран-при России среди юниоров.

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