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Титова стала победительницей третьего этапа Гран-при России среди юниоров

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Фигуристка Софья Титова одержала победу на третьем этапе Гран-при России среди юниоров.
Титова стала победительницей третьего этапа Гран-при России среди юниоров
  • Gettyimages.ru
  • © Chuck Savage

Результат Титовой — 207,17 балла.

Второе место заняла Елизавета Куликова с показателем 198,64. Третье — Дарья Садкова (194,57).

Титова представляет Академию Плющенко. Плющенко тренирует фигуристов в своей академии. Он построил большой загородный комплекс, где живут и тренируются его подопечные.

Ранее Титова заявила два тройных акселя и четверной сальхов в произвольную программу на Гран-при России.

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