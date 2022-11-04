Титова стала победительницей третьего этапа Гран-при России среди юниоров

Фигуристка Софья Титова одержала победу на третьем этапе Гран-при России среди юниоров.

Результат Титовой — 207,17 балла.

Второе место заняла Елизавета Куликова с показателем 198,64. Третье — Дарья Садкова (194,57).

Титова представляет Академию Плющенко. Плющенко тренирует фигуристов в своей академии. Он построил большой загородный комплекс, где живут и тренируются его подопечные.

Ранее Титова заявила два тройных акселя и четверной сальхов в произвольную программу на Гран-при России.