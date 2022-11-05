Ягудин раскритиковал форму Трусовой после ухода от Тутберидзе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал форму фигуристки Александры Трусовой после ухода из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Сейчас у Трусовой ни одного четверного прыжка и ошибка в короткой программе на тройном прыжке. Простите, но это мировой лидер женского фигурного катания по техническому оснащению», — приводит слова Ягудина Sport24.

По мнению экс-фигуриста, ошибки в прокатах могли возникнуть из-за смены программ и тренерского штаба, а также из-за усталости в постолимпийский сезон.

29 октября 18-летняя фигуристка сообщила об уходе от Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской.

Трусова завоевала серебряную медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Трусова и фигурист Марк Кондратюк заявили, что их не смущают вопросы об отношениях.