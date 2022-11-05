Валиева призналась, ради кого выступала на Гран-при в Казани

Фигуристка Камила Валиева рассказала, что старалась кататься для зрителей на третьем этапе Гран-при России в Казани.

«У меня самые хорошие болельщики. Нравится, что начала получать удовольствие. Пыталась кататься и для зрителей, и за элементами следить», — цитирует Валиеву РИА Новости.

Результат Валиевой — 83,30 балла. Второе место заняла Вероника Яметова с показателем 75,90. Третье — Ксения Синицына (70,54).

Напомним, что Валиева одержала победу на первом этапе Гран-при России в Москве.

Третий этап проходит с 4 по 7 ноября во Дворце спорта в Казани.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не разглашать детали по делу Валиевой.