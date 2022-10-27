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Президент МОК призвал РУСАДА обнародовать данные по допинг-делу Валиевой

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не разглашать детали по делу Камилы Валиевой.
Президент МОК призвал РУСАДА обнародовать данные по допинг-делу Валиевой
  • РИА Новости

«С точки зрения прозрачности мы присоединяемся к WADA и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре», — цитирует Баха Marca.

При этом он подчеркнул, что принимает позицию РУСАДА, поскольку она не противоречит кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

РУСАДА 21 октября опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней Валиевой, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Положение WADA об обязательном обнародовании деталей дела может не применяться, если речь идёт о несовершеннолетнем лице.

Ранее партнёр Коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) засекретить дело фигуристки Камилы Валиевой.

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