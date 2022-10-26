Юрист Тимчук: детали дела Валиевой могут не быть публичными из-за кодекса WADA

Партнёр Коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) засекретить дело фигуристки Камилы Валиевой.

«Учитывая резонанс и значимость дела, а также международный уровень спортсменки, РУСАДА может раскрыть данные о деле. Иными словами, нужны основания не чтобы засекретить дело, а чтобы его рассекретить», — цитирует юриста Lenta.

Он добавил, что положение Всемирного антидопингового кодекса об обязательном обнародовании деталей дела может не применяться, если речь идёт о несовершеннолетнем лице.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней Камилы Валиевой, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Ирина Роднина объяснила, почему РУСАДА решило не разглашать детали по допинг-делу Валиевой.