Роднина объяснила, почему РУСАДА решило не разглашать детали по допинг-делу Валиевой
- РИА Новости
«Они действуют в рамках закона, который в рамках самого Олимпийского комитета и создан. Наверное, беда в том, что это правило появилось в связи с тем, что созданы были Юношеские олимпийские игры», — цитирует Роднину Vprognoze.
21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал странным решение РУСАДА не озвучивать детали по делу Валиевой.