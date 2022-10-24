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Роднина объяснила, почему РУСАДА решило не разглашать детали по допинг-делу Валиевой

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не озвучивать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Роднина объяснила, почему РУСАДА решило не разглашать детали по допинг-делу Валиевой
  • РИА Новости

«Они действуют в рамках закона, который в рамках самого Олимпийского комитета и создан. Наверное, беда в том, что это правило появилось в связи с тем, что созданы были Юношеские олимпийские игры», — цитирует Роднину Vprognoze.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал странным решение РУСАДА не озвучивать детали по делу Валиевой.

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