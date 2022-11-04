Вайцеховская: «Каренина» безумно идёт Бойковой и Козловскому

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала новую произвольную программу спортивной пары Александры Бойковой/Дмитрия Козловского.

«Пересматриваю «Анну Каренину» Саши Бойковой/Димы Козловского, к которой после старта в Сочи был высказан целый ряд претензий в подкасте Кати Бобровой и Андрея Журанкова, и думаю вот о чём: если оценивать программу здесь и сейчас, все замечания по делу — недостаток танцевальности, недостаток эмоционального взаимодействия партнёров», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

По её мнению, пара на данный момент сконцентрирована на накатывании элементов. Она также подчеркнула, что фигуристы хотят ввести в программу четверной подкрут и процесс технической стороны может затянуться.

«Главное в другом: сама программа Саше/Диме очень идёт и очень им нравится — это видно невооружённым глазом. Совершенно не исключаю, что «Каренина» станет лучшей программой пары за всё время их совместных выступлений», — добавила Вайцеховская.

Ранее Вайцеховская оценила выступление Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.