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Вайцеховская: совершенно очевидно, что Трусова способна вернуть все свои прыжки

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская оценила выступление Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.
Вайцеховская: совершенно очевидно, что Трусова способна вернуть все свои прыжки
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«В тренде страдать по Трусовой, сокрушаясь, что она далеко не так хороша, как год назад (вот новость-то!), а мне кажется, что в нынешней Сашиной спортивной жизни достаточно много моментов, которые перевешивают все очевидные минусы. Она хочет кататься, чего не наблюдалось в послеолимпийские сезоны ни у Юлии Липницкой, ни у Алины Загитовой. Она не потеряла способность прыгать, и даже неудавшийся в Сочи четверной лутц не выглядит критичным. Совершенно очевидно, что Саша способна вернуть все свои прыжки — слишком велик был запас прочности, наработанный до Олимпиады. Да, мешает чуть больший в сравнении с прошлым сезоном вес, но это, опять же, совершенно не критично», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

По её мнению, нынешний сезон позволяет Трусовой без спешки и истерик полностью отойти от олимпийских историй и травм.

«Вволю насладиться нарядами, программами и новыми отношениями, не опасаясь быть выброшенной из жизни только потому, что на твоё место уже есть две, три, четыре, пять (нужное подчеркнуть) претендентки, с которыми тебя ежедневно сравнивают, причём не в твою пользу. Кто не в курсе — это разрушает нервную систему взрослого спортсмена круче, чем любые поражения и любое соревновательное напряжение. И уж совершенно точно ни к чему Сашу жалеть. У неё есть всё, чтобы триумфально вернуться. Абсолютно всё. И это делает Трусову лично для меня на порядок интереснее малышек «новой волны». Может ли не получиться? Может. Но Саша пытается, и за это ей отдельный респект», — добавила Вайцеховская.

Ранее Трусова заявила, что ей было очень тяжело выступать после Олимпиады на Гран-при в Сочи.


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