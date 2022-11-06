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Вайцеховская: травма спины Даниеляна, судя по его катанию, никуда не делась

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о травме спины фигуриста Артура Даниеляна.
Вайцеховская: травма спины Даниеляна, судя по его катанию, никуда не делась
  • РИА Новости

«Травма спины Артура Даниеляна, судя по его катанию, никуда не делась. Такие травмы коварны тем, что их трудно скрыть даже прибегая к помощи обезболивающих препаратов. Если повреждения голеностопа ещё как-то возможно скомпенсировать, перенося часть нагрузки при приземлениях на колено, то здесь тело непроизвольно реагирует тем, что включает блок в наиболее травмирующих спину моментах. Например — на приземлении с прыжков. И из катания тут же уходит амплитуда.

Потеря ли это для российского одиночного катания? На мой взгляд, да, несмотря на дико растущую конкуренцию. Артур обладает весьма редкой «чаплинской» способностью кататься очень выразительно и при этом иронично, вроде бы даже не прикладывая к этому усилий. Это делает его катание крайне притягательным для публики и самодостаточным даже без четверных прыжков. Такой Шарль Азнавур от фигурного катания, способный грустно улыбнуться даже там, где всё совсем плохо», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская рассказала о самом сильном впечатлении от третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

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