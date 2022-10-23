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Вайцеховская — о программах Валиевой: это в определённом смысле остановка в развитии

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о выступлении победительницы Игр-2022 по фигурному катанию Камилы Валиевой.
Вайцеховская — о программах Валиевой: это в определённом смысле остановка в развитии
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«Всё-таки остаюсь при мнении, что программы Валиевой в этом сезоне — это не то чтобы шаг назад, но в определённом смысле остановка в развитии. Имея в руках фигуристку, для которой на льду не существует ничего, вот просто ничего невозможного, надо было, как мне кажется, пробовать что-то совершенно иное, идти вперёд, менять образ и костюмы, а не продолжать эксплуатировать депрессивные темы, возвращая фигуристку туда, где уже нет никакой возможности что-то исправить. Тем более что сама Камила призналась после первого выступления, что хотела бы совсем других программ», — заявила Вайцеховская RT.

При этом она не стала полностью соглашаться со словами Натальи Бестемьяновой, которая заявила, что Валиева переживает последствия плохого психологического состояния.

«Не уверена, что готова согласиться с мнением Наташи Бестемьяновой насчёт того, что тренеры пытаются именно таким путём вернуть спортсменке правильное психологическое состояние, но в чём-то она, безусловно, права», — добавила Вайцеховская.

Ранее Бестемьянова заявила, что худшее уже позади для фигуристки Валиевой.

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