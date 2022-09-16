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Бестемьянова — о Валиевой: она потеряла олимпийскую медаль, ничего хуже быть не может

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что худшее уже позади для фигуристки Камилы Валиевой.
Бестемьянова — о Валиевой: она потеряла олимпийскую медаль, ничего хуже быть не может
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Всё, что на неё давило, вылилось наружу. Камила потеряла медаль Олимпийских игр. Теперь ничего хуже быть не может. Уверена, Валиева давно адаптировалась к происходящему вокруг неё и спокойно тренируется, готовится к внутренним российским соревнованиям. В любом случае на международные турниры в ближайшее время она выехать не сможет. Думаю, для неё всё худшее позади», — сказала Бестемьянова в интервью RT.

Ранее Сергей Новицкий рассказал, как Камила Валиева справится с давлением во время слушания по допинговому делу.

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