Бестемьянова — о Валиевой: она потеряла олимпийскую медаль, ничего хуже быть не может
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«Всё, что на неё давило, вылилось наружу. Камила потеряла медаль Олимпийских игр. Теперь ничего хуже быть не может. Уверена, Валиева давно адаптировалась к происходящему вокруг неё и спокойно тренируется, готовится к внутренним российским соревнованиям. В любом случае на международные турниры в ближайшее время она выехать не сможет. Думаю, для неё всё худшее позади», — сказала Бестемьянова в интервью RT.
Ранее Сергей Новицкий рассказал, как Камила Валиева справится с давлением во время слушания по допинговому делу.