Бестемьянова — о Валиевой: она потеряла олимпийскую медаль, ничего хуже быть не может

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что худшее уже позади для фигуристки Камилы Валиевой.

«Всё, что на неё давило, вылилось наружу. Камила потеряла медаль Олимпийских игр. Теперь ничего хуже быть не может. Уверена, Валиева давно адаптировалась к происходящему вокруг неё и спокойно тренируется, готовится к внутренним российским соревнованиям. В любом случае на международные турниры в ближайшее время она выехать не сможет. Думаю, для неё всё худшее позади», — сказала Бестемьянова в интервью RT.

Ранее Сергей Новицкий рассказал, как Камила Валиева справится с давлением во время слушания по допинговому делу.