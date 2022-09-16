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Новицкий: Валиева должна справиться с давлением

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Чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий рассказал, как Камила Валиева справится с давлением во время слушания по допинговому делу.
Новицкий: Валиева должна справиться с давлением
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

«Мне кажется, Камила в этом плане должна справиться с давлением. Происходящее сейчас никоим образом не сравнится с тем, что она испытала между короткой и произвольной программами личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Только вспомните, в каком состоянии она находилась. Все разбирательства в МОК — цветочки по сравнению с этим. Пережить допинговые разбирательства россиянке вполне по силам, пусть это тоже неприятно», — заявил Новицкий в интервью RT.

Ранее Наталья Бестемьянова объяснила, почему в затягивании дела Валиевой нет ничего необычного.

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