Гончаренко: ошибка Валиевой абсолютно не омрачила впечатления от выступления
«Мне очень понравилась Камила Валиева в произвольной программе, несмотря на срыв тулупа. Было видно, как она была заряжена, поэтому ошибка абсолютно не омрачила впечатления от выступления», — цитирует Гончаренко ТАСС.
16-летняя фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Казани. Валиева получила от судей после двух программ в сумме 241,72 балла.
Серебряную награду выиграла Вероника Яметова (210,34 балла), бронзовая медаль досталась Ксении Синицыной (207,55).
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала хорошим выступление Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.