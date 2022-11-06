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Гончаренко: ошибка Валиевой абсолютно не омрачила впечатления от выступления

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила выступление Камилы Валиевой на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Мне очень понравилась Камила Валиева в произвольной программе, несмотря на срыв тулупа. Было видно, как она была заряжена, поэтому ошибка абсолютно не омрачила впечатления от выступления», — цитирует Гончаренко ТАСС.

16-летняя фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Казани. Валиева получила от судей после двух программ в сумме 241,72 балла.

Серебряную награду выиграла Вероника Яметова (210,34 балла), бронзовая медаль досталась Ксении Синицыной (207,55).

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала хорошим выступление Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.

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