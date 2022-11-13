Мишина: перед Туктамышевой можно преклоняться
- AFP
- © Dimitar DILKOFF
«Перед Лизой можно преклоняться — перед её преданностью делу, собранностью. Лиза — молодец. Соперники меняются, она остаётся, достойно соревнуется с молодыми фигуристками», — цитирует Мишину «Матч ТВ».
25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).
Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на победу Туктамышевой.