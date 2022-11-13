Мишина: перед Туктамышевой можно преклоняться

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о победе своей ученицы Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

AFP

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