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Мишина: перед Туктамышевой можно преклоняться

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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о победе своей ученицы Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Мишина: перед Туктамышевой можно преклоняться
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

«Перед Лизой можно преклоняться — перед её преданностью делу, собранностью. Лиза — молодец. Соперники меняются, она остаётся, достойно соревнуется с молодыми фигуристками», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на победу Туктамышевой.

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