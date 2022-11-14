Вайцеховская: Туктамышева не победит Акатьеву и Петросян при их чистом катании

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на победу фигуристки Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«При всех более чем заслуженных дифирамбах в адрес Туктамышевой стоит заметить, что одиночное катание — жестокая штука. Обыграть Акатьеву или Петросян при их безошибочном катании Лиза не сумеет чисто математически», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она отметила, что Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при России в Москве за счёт ошибок Софьи Акатьевой, которая трижды упала во время выступления.

25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Ранее Катерина Гербольдт заявила, что Туктамышева может стать чемпионкой России.