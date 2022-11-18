Белорусские фигуристы выступят на этапе Гран-при России в Самаре

Белорусские фигуристы примут участие в пятом этапе Гран-при России в Самаре.

Как сообщается в стартовом листе соревнований, Александр Лебедев выступит в мужском одиночном катании, Богдана Лукашевич и Александр Степанов — в парном катании, Варвара Кисель — в женском одиночном.

Спортсмены из Белоруссии выступят вне конкурса.

Напомним, что белорусские фигуристы выступали в аналогичном формате на этапе в Казани.

Этап Гран-при в Самаре пройдет с 19 по 20 ноября.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алиса Двоеглазова победила на пятом этапе юниорского Гран-при России.