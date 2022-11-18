Белорусские фигуристы выступят на этапе Гран-при России в Самаре
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Как сообщается в стартовом листе соревнований, Александр Лебедев выступит в мужском одиночном катании, Богдана Лукашевич и Александр Степанов — в парном катании, Варвара Кисель — в женском одиночном.
Спортсмены из Белоруссии выступят вне конкурса.
Напомним, что белорусские фигуристы выступали в аналогичном формате на этапе в Казани.
Этап Гран-при в Самаре пройдет с 19 по 20 ноября.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алиса Двоеглазова победила на пятом этапе юниорского Гран-при России.