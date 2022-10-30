Характер Петросян, усталость Кондратюка и проигрыш Трусовой: чем завершился этап Гран-при России в Сочи

Александра Трусова заняла лишь третье место на втором этапе Гран-при России в Сочи. Фигуристка упала при исполнении четверного лутца и в итоге существенно уступила молодым соперницам. Лучший результат среди одиночниц показала Аделия Петросян, также допустившая ошибки при прокате. На вторую строчку с пятой позиции поднялась Софья Самоделкина. Она чисто сделала все элементы ультра-си, но догнать воспитанницу Этери Тутберидзе не смогла. У мужчин с преимуществом почти в 38 баллов победил Марк Кондратюк. В соревнованиях спортивных пар на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в танцах на льду не было равных Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину.

Неудача Трусовой

В Сочи завершился второй этап Гран-при России по фигурному катанию, на котором Александра Трусова демонстрировала болельщикам и судьям свои новые образы. В выборе музыки для композиций тренерский штаб Светланы Соколовской, похоже, прислушивается к спортсменке. Накануне та рассказала, что настояла на треке Ainsi Bas La Vida в исполнении Indila для короткой программы. В произвольном же прокате зрители услышали всем хорошо знакомую песню I Believe I Can Fly, которая по смыслу очень подходит для фигуристки, исполнившей рекордное количество четверных прыжков на Играх в Пекине.

Однако начало сезона Трусовой даётся непросто, как и Камиле Валиевой. Пока на турнире она ограничилась только одним элементом ультра-си (в воскресенье это был четверной лутц), но не смогла его исполнить. Хотя, по словам спортсменки, на тренировках прыжок уже получается хорошо.

«Мои первые соревнования после Олимпиады. Мне всегда было тяжело выступать, дело не в подготовке, просто вот так. Просто волнуюсь. Конечно, в постолимпийский сезон тяжелее, чем было. Но я старалась. Лутц я давно прыгаю», — объяснила Саша.

Впрочем, тренер Александр Жулин увидел причину проблем не в волнении, а в лишнем весе спортсменки. По его мнению, пока он присутствует, вернуть прыжки ей будет очень сложно. Что касается других элементов, то они Трусовой даются легко. Но этого недостаточно, чтобы конкурировать с дерзкой молодёжью.

Софья Самоделкина после провальной короткой программы сумела собраться и идеально откаталась под Ave Maria. У ещё одной подопечной Соколовской получились и четверной сальхов, и все остальные заявленные элементы. В итоге контент спортсменки оказался на 20 баллов дороже, чем у Саши. Причём, по словам фигуристки, это был упрощённый вариант выступления.

«На самом деле, этот прокат был ожидаем, я должна была делать сальхов, как и аксель, и лутц-риттбергер в короткой. Для меня вчера было полной неожиданностью то, что случилось. Я как-то даже выпала, не поняла, что случилось. Сегодня рада, что сальхов получился, тренировали его много, вкатывали связку сальхов-аксель, но утром сегодня решили отказаться от акселя. Решили, что чистенько, но проедем с одним», — призналась Самоделкина.

Невероятный характер проявила Аделия Петросян. Она планировала исполнить два четверных прыжка. Однако сначала с ошибкой сделала первый, а затем упала со второго. Из-за этого спортсменке могло не хватить преимущества, добытого после короткой программы, поскольку Софья откаталась великолепно.

Тогда воспитанница Этери Тутберидзе посмотрела на своего тренера и, будто получив одобрение, в третий раз попробовала чисто сделать элемент ультра-си. Секвенция четверной тулуп — двойной аксель удалась, и после этого юная фигуристка чисто докатала композицию до конца. В итоге Петросян даже с двумя серьёзными помарками по сложности на пять баллов обошла Самоделкину.

«Три квада планировалось, в заявку внесла два, чтобы, если вдруг что-то пойдёт не так на старте, не было удивления. Насколько сложная программа? Непростая. Там идёт состояние пустоты, отрешённости, и потом ты начинаешь выбираться из этого всего: у тебя начинается ломка, признаки сумасшествия, и ты вылезаешь из этого. Надо над этим много работать и, естественно, много думать и передавать всё это, поэтому работаем дальше», — сказала спортсменка.

Интересно, что сумма баллов у Петросян оказалась ниже, чем у Валиевой, которая выиграла первый этап Гран-при России, упав с четверного тулупа.

Усталость Кондратюка

В мужском одиночном катании интрига во многом умерла ещё по итогам короткой программы, поскольку Марк Кондратюк создал очень большой задел после отличного субботнего выступления. Тем не менее Пётр Гуменник постарался максимально исправить тот провал, который произошёл накануне, заявив четыре четверных прыжка. К сожалению, исполнить всё задуманное ему не удалось. Болельщики увидели два падения.

«Не получился риттбергер. Я приехал сюда и на второй день забыл, как его прыгать. Такое со мной иногда случается. Вроде делаю то же самое, а результат другой. Возможно, ощущение движения в голове чуть-чуть меняется, и тебе кажется, что ты делаешь то же самое, а на самом деле немного по-другому. Возможно, из-за каких-то свойств льда, может быть, моей формы. Причины бывают разными, но всё равно надо исправлять это одним подбором. Сегодня на утренней тренировке я наконец-то подобрал так, что он у меня стабильно начал получаться. И на разминке я его отлично сделал. Но в прокате чуть-чуть ошибся и не выехал. Ещё я упал с тройного акселя в конце программы, я просто до него не дожил», — признался спортсмен.

Непросто далась произвольная программа и Кондратюку. Он демонстрировал её в первый раз. Но сложность заключалась не в дебюте, а в физической форме спортсмена. Ему, как и Гуменнику, не хватило сил на все элементы. Фигурист тоже заявил четыре четверных и в первой половине выступления уверенно исполнил два из них. Однако далее Марк устал и начал ошибаться: сделал бабочку вместо акселя и упал с сальхова.

«Примерно на последних трёх с половиной минутах я уже чувствовал какие-то проблемы, но будем накатывать, стараться, усложнять контент. Хочется и сальхов выезжать и, возможно, второй четверной лутц сделать», — пообещал Кондратюк.

В итоге фигурист с большим преимуществом выиграл соревнования. Он набрал почти на 38 баллов больше, чем Алексей Ерохов, занявший второе место. Воспитанник Виктории Буцаевой в воскресенье выступил неудачно, сорвав два прыжка и каскад. Однако Гуменник чуть-чуть, но всё же ему уступил.

«Абсолютно недоволен своим прокатом. Был хорошо готов, но не получилось, честно говоря, вообще ничего. Очень грязно, ни одного чистого сложного элемента. За прокат я бы поставил себе единичку с минусом. Почему не получилось? Не знаю. Был очень хорошо готов, морально хорошо настроен. Вчера было волнение, да. Сегодня я уже выходил с боевым настроем на хороший прокат. Ни о каких местах, баллах не думал, просто хотелось выполнить свою работу», — отметил Ерохов.

Ошибки Бойковой и Козловского

Выступление в произвольной программе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского очень напомнило прошлый этап и прокат Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым. После чистой короткой композиции с тройным риттбергером, сложной подкруткой и выбросом ребята начали ошибаться. В отличие от серебряных призёров Олимпиады, они победу не упустили, но впечатление от выступления осталось смазанным.

При этом фигуристы отметили, что продолжают работать над элементами ультра-си, однако пока не торопятся показывать их на официальных стартах. Как объяснил Козловский, всё должно быть поэтапно.

«Да, мы вынуждены были немного изменить график нашей подготовки, но на этом этапе мы сделали для себя важную вещь: на официальной тренировке исполнили четверную подкрутку — это было в пятницу. Вставить элемент ультра-си — это кардинально поменять структуру программы», — объяснил спортсмен.

«Мы годами нарабатывали определённые ощущения, определённую энергозатратность, а здесь всё совсем по-другому. Элемент ультра-си, особенно в парном катании, требует не просто какой-то физической силы — он требует идеальной техники, мастерства и полного контроля. Поскольку мы спортсмены уже взрослые, не дети, он требует постепенной интеграции в программу», — добавил он.

К сожалению, не обошлось в воскресенье и без страшного падения после попытки выполнения выброса тройного флипа Кариной Акоповой и Никитой Рахманиным. Партнёрша поначалу долго не могла встать, но потом пара продолжила программу. В итоге спортсмены не смогли попасть на пьедестал почёта. Хотя после первого дня турнира шли третьими.

В танцах победу с преимуществом в 20 баллов одержали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Партнёрша вновь, как и накануне, допустила обидную ошибку в самом начале композиции. Фигуристка потеряла равновесие и коснулась льда коленом. Однако эта оплошность только взбодрила спортсменов, и далее они откатались чисто и достаточно эмоционально.

Помарка Елизаветы не помешала судьям поставить за композицию Sweet Heart высокие оценки. Причём суммарный результат дуэта оказался существенно выше, чем даже у победителей первого этапа Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного.