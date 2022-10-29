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Пресс-атташе ФФККР прервала интервью Трусовой после короткой программы

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Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина вмешалась в интервью российской фигуристки Александры Трусовой после короткой программы на втором этапе Гран-при России в Сочи.
Пресс-атташе ФФККР прервала интервью Трусовой после короткой программы
  • РИА Новости

«А давайте завтра спросим, а сейчас отпустим Сашу. У нас сейчас короткая программа», — сказала журналистам Ермолина.

Последний вопрос, адресованный Трусовой, был о работе со Светланой Соколовской. Фигуристка успела сказать, что у неё всё хорошо.

От судей Трусова получила 70,20 балла. Она занимает второе место по итогам короткой программы. Фигуристка выступала под композицию Ainsi Bas La Vida певицы Indila. Лидирует Аделия Петросян.

Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России.

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