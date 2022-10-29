Тарасова оценила выступление Трусовой на втором этапе Гран-при России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой в короткой программе на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Хорошая программа, вполне. Это начало сезона, она ещё не в программе. Она же сменила тренера... Судить рано, да я и не судья», — цитирует Тарасову ТАСС.

От судей Трусова получила 70,20 балла. Она занимает второе место по итогам коротких программ. Фигуристка выступала под композицию Ainsi Bas La Vida певицы Indila. Лидирует Аделия Петросян.

Ранее Александра Трусова рассказала, что для короткой программы сама выбрала музыку.