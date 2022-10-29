Петросян рассказала, как в её короткой программе в Сочи появился тройной аксель

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала об удачном тройном акселе в короткой программе на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Неидеальный каскад, но рада, что смогла сделать тройной аксель. Хотела попробовать его на старте. На тренировках получался не так давно. Когда решили вставлять? Сегодня», — цитирует Петросян «Чемпионат».

Напомним, что фигуристка выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России в Сочи. Она получила от судей 78,92 балла.

Второе место заняла Александра Трусова (70,20). Третье — Вероника Яметова (68,03).

Ранее Аделия Петросян заявила, что не считает себя лидером в группе Этери Тутберидзе.