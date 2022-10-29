Петросян: не считаю себя первым номером в группе Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян не считает себя лидером в группе Этери Тутберидзе.

«Готова ли быть первым номером группы? Я не считаю себя первым номером, у нас всё-таки есть и Камила, которая восстанавливается, и Соня — очень сильная конкурентка», — цитирует Петросян «Чемпионат».

Напомним, что фигуристка выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России в Сочи. Она получила от судей 78,92 балла.

Второе место заняла Александра Трусова (70,20). Третье — Вероника Яметова (68,03).

Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Трусовой на втором этапе Гран-при России.