Петросян: не считаю себя первым номером в группе Тутберидзе
- РИА Новости
«Готова ли быть первым номером группы? Я не считаю себя первым номером, у нас всё-таки есть и Камила, которая восстанавливается, и Соня — очень сильная конкурентка», — цитирует Петросян «Чемпионат».
Напомним, что фигуристка выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России в Сочи. Она получила от судей 78,92 балла.
Второе место заняла Александра Трусова (70,20). Третье — Вероника Яметова (68,03).
Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Трусовой на втором этапе Гран-при России.