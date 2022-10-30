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Козловский: хотим подойти с элементами ультра-си плавно к пику сезона

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Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, оценил выступление на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.
Козловский: хотим подойти с элементами ультра-си плавно к пику сезона
  • Gettyimages.ru

«В парном катании элемент ультра-си требует не только силы, но и техники, и мастерства, и полного контроля. Его нужно постепенно интегрировать в программу, в противном случае это риск. Мы хотим подойти с этими элементами плавно к пику сезона», — цитирует Козловского «Матч ТВ».

По его словам, на этапе в Сочи дуэт сделал важную вещь — на официальной тренировке исполнили четверную подкрутку.

«Это было в пятницу. Вставить элемент ультра-си — это кардинальным образом поменяет структуру программы», — добавил фигурист.

Дуэт из Санкт-Петербурга получил от судей по сумме двух программ 228,36 балла.

Серебряные награды выиграли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (217,27). Бронзовые медали достались Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову (214,22).

Третий этап Гран-при России пройдёт с 4 по 6 ноября в Казани.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян завоевала золотую медаль второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.

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