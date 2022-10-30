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Самоделкина объяснила, почему отказалась от тройного акселя на Гран-при в Сочи

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Софья Самоделкина оценила своё выступление на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.
Самоделкина объяснила, почему отказалась от тройного акселя на Гран-при в Сочи
  • РИА Новости

«Этот прокат был ожидаем. Я должна была сделать сальхов, как и лутц — риттбергер в короткой. Не поняла, что вчера случилось. Много тренировали сальхов. От тройного акселя в итоге отказались, чтобы откататься понадёжнее», — цитирует Самоделкину «Матч ТВ».

Фигуристка призналась, что ей непривычно выступать последней.

«Возможно, в этом причина. Стараюсь об этом не думать. Было и прошло. Выходила, чтобы показать, что вчера была случайность», — добавила Самоделкина.

Софья Самоделкина (218,73) завоевала серебряную медаль. Аделия Петросян (239,31) выиграла золото. Бронзовая медаль досталась Александре Трусовой (208,55).

Ранее сообщалось, что Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при в Сочи.

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